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Экс-начальника УМВД по Томской области обвинили во взяточничестве
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Экс-начальника УМВД по Томской области обвинили во взяточничестве 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Как ранее сообщало управление ФСБ по региону, генерал-майор в отставке Игорь Митрофанов получил от местного предпринимателя взятку в виде имущественных услуг для своих близких родственников в обмен на обещание не применять полномочия за незаконную банковскую деятельность бизнесмена.
Кроме того, по данным управления, Митрофанов при подаче заявления на пенсию солгал, что живет в приравненном к крайнему северу районе Томской области. В итоге с 28 марта 2017 года переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составила более 180 тысяч рублей, подчеркивалось в сообщении.
"Следственными органами СК РФ по Томской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФСБ, бывшему начальнику УМВД России по Томской области предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что обвинение предъявлено сразу по трем статьям УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия и незаконное бездействие, в особо крупном размер», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество при получении выплат».
В СУСК отметили, что Митрофанов виновным себя не признал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Игорь Митрофанов возглавлял полицию Томской области с 2010 по 2016 год и был снят с должности указом президента. В октябре 2017 года СУСК сообщало о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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