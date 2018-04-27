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С 25 мая в Казани вводят запрет на ношение оружия
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С 25 мая в Казани вводят запрет на ношение оружия 

Казанский Портал 2 часа назад
Причина — предстоящий чемпионат мира по футболу.
«В этих непростых условиях мы обязаны сделать все возможное, чтобы каждый житель, приехавший к нам, чувствовал себя в безопасности. А безопасности без ограничительных мер не бывает… Чемпионат должен запомниться нам как праздник», — заявил на пресс-конференции представитель Росгвардии РТ Марат Шакиров.
Вынос оружия из дома автоматически приведет к его изъятию до конца действия запрета, то есть до 26 июля. Вопросом займутся сотрудники МВД и Росгвардии.
«Стоит 1 000 раз подумать, прежде чем взять из сейфа оружие», — приводит слова Шакирова пресс-служба мэрии.
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