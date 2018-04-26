Трое рестораторов избили пару медиков в Нижнем Новгороде

Апелляционная инстанция Нижегородского областного суда оставила без изменения приговор троим нижегородцам, которые обвинялись в умышленном причинении вреда здоровью.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в апелляционном отделе прокуратуры Нижегородской области

По данным следствия и суда, преступление произошло 22 ноября около 11 часов вечера в одном из караоке — баров Нижегородского района. В заведении поссорились трое рестораторов и семейная пара, в которой жена являлась учредителем одной из медицинских клиник города.

После того как медики оскорбили предпринимателей, те нанесли им побои ногами и руками.

Вину в совершении преступления осужденные признали частично. Каждого из мужчин приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор был обжалован потерпевшими ввиду мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, пьяные травматолог и хирург подрались в больнице в Нижегородской области.

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