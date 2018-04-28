Жительница Карасука НСО порезала своего сожителя во время пьянки

27 апреля в 13.15 в центральную районную больницу бригадой доставили 34-летнего жителя Карасука. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Новосибирские полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления –29-летнюю любовницу мужчины. «Влюбленные» распивали алкоголь и в итоге подрались: 29-летняя женщина ударила ножом своего сожителя. Раньше она уже привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.