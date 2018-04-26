В НСО двадцатилетний парень порезал двоих 

Новосибирские полицейские раскрыли тяжкое преступление: 25 апреля около 2 часов ночи «Скорая помощь» доставила в больницу Барабинска двух 22-летних молодых людей — жителей села Довольное и Искитимского района.
Врачи обнаружили у парней ножевые раны и сообщили о случившемся в полицию. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее не судимый 21-летний местный житель. 25 апреля в час ночи он поссорился с парнями и начал размахивать ножом. В итоге порезал обоих. В содеянном подозреваемый сознался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.