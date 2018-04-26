В красноярской УК «Кленовый дворик» вскрыто крупное мошенничество

Прокуратура Кировского района г. Красноярска выявила признаки хищения руководством управляющей компании ООО «Кленовый дворик» денежных средств граждан. Красноярцы честно оплачивали счета за ЖКХ, но деньги на счета ресурсоснабжающих организаций не поступали. Менеджмент компании предпочёл тратить эти средства на покупку недвижимости и выдачу займов руководству и учредителям компании.

Предварительная сумма ущерба оценивается в 99 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество в особо крупном размере.