В Новосибирске мужчина отвинтил вентилей на 56 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» задержали в Новосибирске 41-летнего мужчину. Он подозревается в краже вентилей с пожарных стояков.

Мужчина промышлял в одном из многоквартирных домов по улице Дениса Давыдова. В общей сложности, он открутил пятьдесят латунных изделий. В итоге собственники жилья потеряли больше 56 тысяч рублей. Однако скоро полицейские нашли и изъяли ворованную латунь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений, а также устанавливают возможных покупателей похищенного имущества. Ведется дальнейшее расследование.