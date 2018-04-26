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В Новосибирске мужчина отвинтил вентилей на 56 тысяч рублей
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В Новосибирске мужчина отвинтил вентилей на 56 тысяч рублей 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» задержали в Новосибирске 41-летнего мужчину. Он подозревается в краже вентилей с пожарных стояков.
Мужчина промышлял в одном из многоквартирных домов по улице Дениса Давыдова. В общей сложности, он открутил пятьдесят латунных изделий. В итоге собственники жилья потеряли больше 56 тысяч рублей. Однако скоро полицейские нашли и изъяли ворованную латунь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений, а также устанавливают возможных покупателей похищенного имущества. Ведется дальнейшее расследование.
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