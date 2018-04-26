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Аферисты перевели миллионы долларов в Гонконг из Владивостока
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Аферисты перевели миллионы долларов в Гонконг из Владивостока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В столице Приморья трое местных жителей использовали мошенническую схему для вывода в Гонконг около 2,3 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на ДВОТ.
Злоумышленники использовали для своих махинаций внешнеторговый контракт на оказание услуг по логистике в Морском порту Гонконга. При этом фактически не оказывалось никаких услуг, однако деньги переводились систематически.
В итоге, по подложным документам «ушло» более 2,3 миллиона долларов.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В Краснодарском крае мошенники «заработали» более миллиона рублей на оформлении страховых выплат за  дорожно-транспортные
происшествия.
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