Аферисты перевели миллионы долларов в Гонконг из Владивостока

В столице Приморья трое местных жителей использовали мошенническую схему для вывода в Гонконг около 2,3 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на ДВОТ.

Злоумышленники использовали для своих махинаций внешнеторговый контракт на оказание услуг по логистике в Морском порту Гонконга. При этом фактически не оказывалось никаких услуг, однако деньги переводились систематически.

В итоге, по подложным документам «ушло» более 2,3 миллиона долларов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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