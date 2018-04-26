Суд 15 мая рассмотрит вопрос о замене наказания лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» В. Аникееву 

Лефортовский суд столицы перенес на 15 мая рассмотрение вопроса о замене наказания лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из здания суда.
«Заседание перенесено на 15 мая в связи с тем, что не были оповещены потерпевшие», — сказала адвокат Евгения Симаранова.
Ранее защита подала ходатайство о замене оставшегося срока наказания В. Аникееву на штраф. В январе Лефортовский суд столицы отказался освободить В. Аникеева по УДО.
В июле 2017 г. Мосгорсуд приговорил В. Аникеева к двум годам колонии общего режима. Защита хакера осталась довольна приговором и не стала его обжаловать.
По версии следствия, В. Аникеев в период с 2013 по 2016 гг., действуя в составе организованной группы совместно с другими лицами, осуществил посредством интернета неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей ряду граждан РФ, а также ее копирование с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах.
Сообщники В. Аникеева Александр Филинов и Константин Тепляков получили по три года колонии общего режима. В декабре 2017 г. Верховный суд РФ признал этот приговор законным.