Пьяный житель Владивостока утопил автомобиль знакомой

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении местного жителя, который неправомерно завладел чужим автомобилем и утопил его, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступление было совершено 21 января 2018 года в вечернее время.

Находясь дома в поселке Шигино острова Русский у своей знакомой, фигурант, воспользовавшись тем, что она уснула, вытащил у нее из кармана ключи от транспортного средства Mitsubishi Galant, припаркованного возле дома.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел в чужой автомобиль и направился в сторону бухты Новик.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

При этом суд лишил осужденного права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на один год.