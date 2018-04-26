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Пьяный житель Владивостока утопил автомобиль знакомой
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Пьяный житель Владивостока утопил автомобиль знакомой 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении местного жителя, который неправомерно завладел чужим автомобилем и утопил его, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено 21 января 2018 года в вечернее время.
Находясь дома в поселке Шигино острова Русский у своей знакомой, фигурант, воспользовавшись тем, что она уснула, вытащил у нее из кармана ключи от транспортного средства Mitsubishi Galant, припаркованного возле дома.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел в чужой автомобиль и направился в сторону бухты Новик.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
При этом суд лишил осужденного права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на один год.
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