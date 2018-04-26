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Женщина в кафе Владивостока отняла у мужчины мобильник и банковскую карту
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Женщина в кафе Владивостока отняла у мужчины мобильник и банковскую карту 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В кафе на улице Давыдова в столице Приморья 41‐летняя женщина открыто ограбила мужчину, насильно забрав у своей жертвы мобильный телефон и банковскую карту. Теперь агрессорше грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс‐служба УМВД России по Владивостоку.
Пострадавший отправился в полицию, где написал заявление об ограблении и подробно описал напавшую на него женщину. Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили очевидцев ЧП и самого заявителя.
Сотрудники МВД оперативно задержали местную жительницу. Оказавшись в отделе полиции злоумышленница во всем призналась. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В городе Артем подросток украл у педагога последние деньги прямо из класса.
15-летний
школьник из благополучной семьи собирался потратить ворованные деньги, но не успел. Полицейские вернули учительнице всю украденную у нее сумму.
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