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Во Владивостоке около военного вуза обнаружили тела мужчины и женщины
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Во Владивостоке около военного вуза обнаружили тела мужчины и женщины 

ТАСС 1 час назад
Фото: letnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Тела мужчины и женщины обнаружили следователи во Владивостоке на территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Макарова, рассказала ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.
"По адресу Камский переулок, 6 (адрес училища — прим. ТАСС) обнаружены тела женщины 1988 года рождения и мужчины 1990 года рождения с огнестрельными ранениями. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказала Римская.
Она добавила, что предположительно, мужчина убил женщину, после чего покончил с собой.
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