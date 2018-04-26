Во Владивостоке около военного вуза обнаружили тела мужчины и женщины

"По адресу Камский переулок, 6 (адрес училища — прим. ТАСС) обнаружены тела женщины 1988 года рождения и мужчины 1990 года рождения с огнестрельными ранениями. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказала Римская.

Она добавила, что предположительно, мужчина убил женщину, после чего покончил с собой.