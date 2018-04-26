Полиция задержала бармена, торгующего наркотиками во Владивостоке

Молодой человек работал барменом в одном из ночных клубов Владивостока и осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде.

Более килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские у 26-летнего бармена во Владивостоке. Об этом сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что молодой человек работал барменом в одном из ночных клубов Владивостока и осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде.

«В ходе обыска обнаружено и изъято 1250 граммов наркотических средств синтетического ряда, электронные весы, упаковочный материал для расфасовки и последующего сбыта наркотиков, а также 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Бармену грозит срок от 15 до 20 лет лишения свободы.