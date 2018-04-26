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Полиция задержала бармена, торгующего наркотиками во Владивостоке
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Полиция задержала бармена, торгующего наркотиками во Владивостоке 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Молодой человек работал барменом в одном из ночных клубов Владивостока и осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде.
Более килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские у 26-летнего бармена во Владивостоке. Об этом сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Отмечается, что молодой человек работал барменом в одном из ночных клубов Владивостока и осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде.
«В ходе обыска обнаружено и изъято 1250 граммов наркотических средств синтетического ряда, электронные весы, упаковочный материал для расфасовки и последующего сбыта наркотиков, а также 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Бармену грозит срок от 15 до 20 лет лишения свободы.
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