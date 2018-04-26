Ещё
Бармена ночного клуба во Владивостоке арестовали за продажу «синтетики»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бармена ночного клуба во Владивостоке арестовали за продажу «синтетики» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники полиции обнаружили у бармена, работающего в одном из ночных клубов во Владивостоке, 1,25 килограмма синтетических наркотиков, которые он, по предварительным данным, продавал. О находке сообщили представители УМВД РФ края.
Как уточнила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, фигурант уголовного дела осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде. Продажей «синтетики» он занимался на протяжении нескольких месяцев.
Полицейским удалось зафиксировать факт сбыта наркотиков, передает РИА Новости. Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере».
В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли 1,25 килограмма синтетических наркотиков, упаковочный материал для расфасовки, электронные весы и 650 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый арестован.
Вести.Ru: последние новости
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно Экс-полицейский в США оказался серийным убийцей У ликвидированного на Ставрополье игиловца нашли обрез и кукри
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе55
США объяснили взлом генконсульства РФ95
Украина взялась за российские корабли314
В провале Су-57 обвинили F-35719
Макрон назвал условие ухода из Сирии97
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение