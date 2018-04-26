Бармена ночного клуба во Владивостоке арестовали за продажу «синтетики»

Сотрудники полиции обнаружили у бармена, работающего в одном из ночных клубов во Владивостоке , 1,25 килограмма синтетических наркотиков, которые он, по предварительным данным, продавал. О находке сообщили представители УМВД РФ края.

Как уточнила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, фигурант уголовного дела осуществлял сбыт наркотиков, в том числе в клубной среде. Продажей «синтетики» он занимался на протяжении нескольких месяцев.

Полицейским удалось зафиксировать факт сбыта наркотиков, передает РИА Новости . Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере».

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли 1,25 килограмма синтетических наркотиков, упаковочный материал для расфасовки, электронные весы и 650 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый арестован.