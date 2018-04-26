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Житель Владивостока пострадал из-за знакомства на сайте
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Житель Владивостока пострадал из-за знакомства на сайте 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
В полицию с просьбой о помощи обратился 31-летний мужчина и сообщил о мошеннических действиях. Горожанин рассказал, что на одном из сайтов он познакомился с женщиной и вступил с ней в переписку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
В ходе общения незнакомка предложила потерпевшему встречу для интима и сообщила стоимость своей услуги. Когда мужчина согласился на нее условия, аферистка попросила перевести ей в качестве аванса часть необходимой суммы.
Доверчивый горожанин перевел на указанный счет более четырех тысяч рублей, после чего его новая знакомая перестала выходить на связь и удалила свою анкету.
Обманутый мужчина сообщил о произошедшем в полицию и попросил привлечь обманщицу к ответу. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
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