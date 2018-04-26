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Мужчина во Владивостоке стал жертвой мошенницы по любви
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Мужчина во Владивостоке стал жертвой мошенницы по любви 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В правоохранительные органы Владивостока обратился 31‐летний местный житель, пострадавший на сайте знакомств. Мужчина рассказал полицейским, что после обещания интима перевел аванс новой знакомой, а аферистка перестала выходить на связь. Об этом сообщил сайт primpress.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Житель Владивостока думал, что по переписке на сайте для взрослых нашел свою судьбу, но был обманут. Добычей незнакомки стали примерно четыре тысячи рублей — аванс стоимости услуг. Получив деньги, она удалила свои данные с сайта.
Разочарованный горожанин обратился в полицию с просьбой привлечь мошенницу к ответу.
В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению доверчивого мужчины.
В Вологодской области злоумышленница промышляла с помощью «магических ритуалов». В результате ее действий пенсионерка лишилась 75 тысяч рублей.
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