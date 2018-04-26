Мужчина во Владивостоке стал жертвой мошенницы по любви

В правоохранительные органы Владивостока обратился 31‐летний местный житель, пострадавший на сайте знакомств. Мужчина рассказал полицейским, что после обещания интима перевел аванс новой знакомой, а аферистка перестала выходить на связь. Об этом сообщил сайт primpress.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель Владивостока думал, что по переписке на сайте для взрослых нашел свою судьбу, но был обманут. Добычей незнакомки стали примерно четыре тысячи рублей — аванс стоимости услуг. Получив деньги, она удалила свои данные с сайта.

Разочарованный горожанин обратился в полицию с просьбой привлечь мошенницу к ответу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению доверчивого мужчины.