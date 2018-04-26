WP: мужчину с оружием задержали в иранском представительстве в Вашингтоне 

ТАСС, 26 апреля. Вооруженный мужчина был задержан в среду в секции интересов Ирана, расположенной на территории посольства Пакистана в Вашингтоне. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Секретную служба США.
По ее данным, агенты выехали в посольство после сообщения о произошедшей там стрельбе. Газета отмечает, что, хотя информация о выстрелах впоследствии не подтвердилась, на месте был задержан мужчина с оружием, которому было предъявлено обвинение в нападении.
Личность мужчины не раскрывается.