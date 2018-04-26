Вооруженного мужчину задержали в иранском представительстве в Вашингтоне

Об этом в четверг сообщила Секретная служба США , курирующая безопасность дипломатических объектов.

Отмечается, что речь идет о конторе, обслуживающей интересы Ирана — у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, по этой причине иранского посольства в столице США нет. Офис, фактически выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории пакистанского посольства.

По данным агентства, изначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перегородил территорию и выяснил, что стрельбы не было.

"За нападение был задержан человек с оружием. Его доставили в столичную полицию", — следует из сообщения.