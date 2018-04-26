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Вооруженного мужчину задержали в иранском представительстве в Вашингтоне
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Вооруженного мужчину задержали в иранском представительстве в Вашингтоне 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного мужчину в представительстве Ирана в американской столице, передает ФАН.
Об этом в четверг сообщила Секретная служба США, курирующая безопасность дипломатических объектов.
Отмечается, что речь идет о конторе, обслуживающей интересы Ирана — у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, по этой причине иранского посольства в столице США нет. Офис, фактически выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории пакистанского посольства.
По данным агентства, изначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перегородил территорию и выяснил, что стрельбы не было.
"За нападение был задержан человек с оружием. Его доставили в столичную полицию", — следует из сообщения.
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