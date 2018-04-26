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Полиция изъяла у москвички 150 грамм героина
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Полиция изъяла у москвички 150 грамм героина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В районе Ясенево сотрудники полиции изъяли у жительницы столицы 150 грамм героина, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнюю москвичку, подозреваемую в хранении наркотических средств. При обыске в квартире на ул. Голубинская, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли сверток с веществом, которое согласно проведенному исследованию было признано наркотическим средством — героином, общей массой 150 грамм", — говорится в сообщении ведомства.
В данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России.
Ранее сообщалось, что россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке.
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