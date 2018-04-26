Суд в Москве заочно арестовал совладельца АТБ и экс-совладельца «Азбуки Вкуса» Вдовина

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказал представитель суда.

Вдовину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и он объявлен в международный розыск.