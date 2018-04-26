Суд в Москве заочно арестовал совладельца АТБ и экс-совладельца «Азбуки Вкуса» Вдовина 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и экс-совладельца сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса» Андрея Вдовина по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказал представитель суда.
Вдовину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и он объявлен в международный розыск.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов.