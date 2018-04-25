В Вашингтоне в иранском представительстве задержали мужчину с оружием

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости . Мужчина с оружием задержан в представительстве Ирана в Вашингтоне, сообщила Секретная служба США , занимающаяся охраной дипломатических объектов.

Речь идет об офисе, обслуживающем интересы Ирана — у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, поэтому и посольства Ирана в американской столице нет. Офис, де-факто выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории посольства Пакистана

"Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию", — говорится в заявлении Секретной службы США.

От дальнейших комментариев спецслужба отказалась, уточнив лишь, что сотрудничает с полицией над расследованием инцидента.