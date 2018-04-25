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В Вашингтоне в иранском представительстве задержали мужчину с оружием
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В Вашингтоне в иранском представительстве задержали мужчину с оружием 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Мужчина с оружием задержан в представительстве Ирана в Вашингтоне, сообщила Секретная служба США, занимающаяся охраной дипломатических объектов.
Речь идет об офисе, обслуживающем интересы Ирана — у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, поэтому и посольства Ирана в американской столице нет. Офис, де-факто выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории посольства Пакистана.
"Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию", — говорится в заявлении Секретной службы США.
От дальнейших комментариев спецслужба отказалась, уточнив лишь, что сотрудничает с полицией над расследованием инцидента.
Иранское агентство новостей IRNA опубликовало видео задержания подозреваемого, которого схватили вооруженные офицеры. По данным агентства, задержанный выкрикивал лозунги против Ирана.
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