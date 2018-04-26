Российская таможня станет работать быстрее

Благодаря переходу России на «электронные таможни» срок выпуска товаров сократится с 24 до 4 часов и в большинстве случаев станет автоматическим. Соответствующий законопроект приводит российские таможенные нормы в соответствие с правом ЕАЭС , заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства в четверг.

«С этого года таможня живёт по новым правилам, — сказал глава кабмина. — С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Порядок ввоза и вывоза товаров пяти стран ЕАЭС теперь полностью унифицирован. Новый Таможенный кодекс в ряде случаев отсылает к национальному законодательству, что естественно. Мы переходим в соответствии с Таможенным кодексом и с этим законом к «электронной таможне».

Нововведение, по словам премьера, позволит таможне работать значительно быстрее. Так, время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров уменьшилось с 90 до 60 дней. Срок выпуска товаров — с 24 до 4 часов.

Кроме того, механизм авансовых платежей можно будет использовать в счёт платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. «Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот», — уточнил Дмитрий Медведев.

Предусмотрен также ряд упрощений для экономических операторов. В частности, при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 млн до 150 тысяч евро.