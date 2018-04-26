Ещё
Российская таможня станет работать быстрее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская таможня станет работать быстрее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Благодаря переходу России на «электронные таможни» срок выпуска товаров сократится с 24 до 4 часов и в большинстве случаев станет автоматическим. Соответствующий законопроект приводит российские таможенные нормы в соответствие с правом ЕАЭС, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства в четверг.
«С этого года таможня живёт по новым правилам, — сказал глава кабмина. — С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Порядок ввоза и вывоза товаров пяти стран ЕАЭС теперь полностью унифицирован. Новый Таможенный кодекс в ряде случаев отсылает к национальному законодательству, что естественно. Мы переходим в соответствии с Таможенным кодексом и с этим законом к «электронной таможне».
Нововведение, по словам премьера, позволит таможне работать значительно быстрее. Так, время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров уменьшилось с 90 до 60 дней. Срок выпуска товаров — с 24 до 4 часов.
Кроме того, механизм авансовых платежей можно будет использовать в счёт платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. «Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот», — уточнил Дмитрий Медведев.
Предусмотрен также ряд упрощений для экономических операторов. В частности, при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 млн до 150 тысяч евро.
По словам председателя Правительства, при подготовке законопроекта была проделана большая работа, в которой активно участвовали представители бизнес-сообщества — «Опора России», «Деловая Россия», РСПП, Торгово-промышленная палата.
Парламентская газета: последние новости
В Ростовской области следователь МВД покончил жизнь самоубийством В Тамбове мужчине дали 7 лет за отправку фото интимного характера несовершеннолетней СК изъял документы из органов профилактики правонарушений детей после инцидента в Стерлитамаке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол152
Собчак смогла договориться с Киевом245
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…436
Москва обеспокоена ситуацией по ядерной сделке с Ираном22
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение