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В США арестован полицейский-маньяк
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В США арестовали полицейского-маньяка за десятки убийств и изнасилований 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Harrison McClary / Reuters
Полиция в Калифорнии арестовала в Сакраменто бывшего полицейского, подозреваемого в совершении 12 убийств и 45 изнасилований. Об этом сообщает The Sacramento Bee.
Отмечается также, что на его счету могут быть десятки грабежей, совершенных несколько десятилетий назад.
Установить личность подозреваемого удалось благодаря результатам ДНК-экспертизы. По словам стражей порядка, 72-летний Джозеф Джеймс Де Анджело не оказывал полиции сопротивления. Несколько дней до ареста за ним велась слежка.
Де Анджело уволили из полиции в 1979 году. Сотрудники органов правопорядка полагают, что на его счету десятки убийств и изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Окружной прокурор Энн Мари Шуберт отметила, что маньяк на протяжении десятков лет держал в страхе жителей штата.
У серийного преступника много прозвищ, в том числе «Убийца из золотого штата», «Настоящий ночной охотник», «Насильник с востока». Изначально власти полагали, что речь идет о разных людях, однако впоследствии пришли к выводу, что убийства и изнасилования совершает один и тот же человек.
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