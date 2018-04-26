В Калифорнии экс-полицейского арестовали за серию убийств и изнасилований

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА новости Полиция в Калифорнии задержала бывшего правоохранителя, на счету которого могут быть более десятка убийств, около четырех десятков изнасилований и более сотни грабежей, совершенных несколько десятилетий назад, сообщили правоохранительные органы в среду.

Джозеф Джеймс ДеАнджело (72 года), уволенный из полиции в 1979 году, был задержан в Сакраменто . О его аресте на пресс-конференции в среду объявил шериф города Скотт Джонс . Он заявил, что подозреваемый не оказывал сопротивления полиции, которая до ареста несколько дней вела наблюдение за ним, расследование продолжается.

"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", — сказала на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт. Она сообщила, что установить личность подозреваемого и задержать его удалось в результате «новых технологий в сфере ДНК».

Полиция считает, что на счету маньяка может быть до 12 убийств и 45 изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Пока ДеАнджело предъявлены обвинения в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения: «это произошло в последние шесть дней, необходимо дополнительное время», — сказала прокурор города. По его словам, преступления были совершены в десяти округах штата.

Следователи подозревают, что арестованный мужчина — это маньяк, получивший прозвище «серийный убийца Золотого штата». На счету ДеАнджело, уверены следователи, также более 120 грабежей.