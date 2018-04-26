Экс-полицейского США арестовали за 12 убийств и 45 изнасилований

В американском штате Калифорния задержали бывшего полицейского, который несколько десятилетий назад совершил 12 убийств, 45 изнасилований и свыше 120 грабежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

72-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело, уволенный из полиции в 1979 году, был задержан в столице штата городе Сакраменто . Подозреваемый не оказывал сопротивления стражам порядка. Расследование продолжается.

"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", — заявила на пресс-конференции прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт. По ее словам, личность подозреваемого была установлена благодаря «новым технологиям в сфере ДНК».

Полиция считает, что ДеАнджело совершал преступления с 1976 по 1986 год. Предположительно, арестованный мужчина — это маньяк, получивший прозвище «серийный убийца Золотого штата».