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Экс-полицейский в США оказался серийным убийцей
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Экс-полицейский в США оказался серийным убийцей 

Вести.Ru 1 час назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Калифорния бывшего полицейского, власти полагают, что он является серийным убийцей и насильником, которого разыскивали несколько десятков лет.
Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Los Angeles Times.
По сведениям издания 72-летний Джозеф Джеймс де Анджело был взят под стражу по обвинению в том, что именно он является серийным убийцей, который действовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 годы и совершил 12 убийств, а также 45 изнасилований.
В поисках данного преступника участвовали сотрудники американского Федерального бюро расследований, а награда за информацию, которая могла бы помочь найти его, составила 50 тысяч долларов.
Судя по всему, избежать ареста задержанному помогало знание методов работы правоохранительных органов.
Суд отказал де Анджело в праве выйти на свободу под залог. Полиция провела обыски в его доме. Как ожидается, вскоре состоится пресс-конференция, на которой будет сделано официальное заявление об аресте.
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