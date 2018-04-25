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В Башкирии бизнесмена осудили за неуплату НДФЛ в 3,7 млн рублей
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В Башкирии бизнесмена осудили за неуплату НДФЛ в 3,7 млн рублей 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии бывший владелец ООО «Автореал» была освобожден от наказания за неуплату налога с физического лица из-за истечения срока давности. Хотя суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 250 тыс. рублей.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, бывший владелец «Автореала» не выплатил НДФЛ в размере 3,7 млн рублей. Предприятием была проведена сделка, реальный доход от которой составил 29 млн рублей. Но, с помощью хитрой схемы продажи организации, ее бывший хозяин ушел от уплаты налога. В реализации хитроумной аферы ему помогли аффинированные лица и посредники.
Уголовное дело против коммерсанта все таки возбудили, благодаря материалам, полученным от УФСБ по РБ и даже состоялся суд. Но поскольку истекли все сроки давности, подсудимого пришлось освободить от наказания.
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