В Башкирии бизнесмена осудили за неуплату НДФЛ в 3,7 млн рублей

pixabay.com В Башкирии бывший владелец ООО «Автореал» была освобожден от наказания за неуплату налога с физического лица из-за истечения срока давности. Хотя суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 250 тыс. рублей.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, бывший владелец «Автореала» не выплатил НДФЛ в размере 3,7 млн рублей. Предприятием была проведена сделка, реальный доход от которой составил 29 млн рублей. Но, с помощью хитрой схемы продажи организации, ее бывший хозяин ушел от уплаты налога. В реализации хитроумной аферы ему помогли аффинированные лица и посредники.