Суд в Турции приговорил к тюрьме 15 журналистов оппозиционной газеты

Отмечается, что Сабунджу приговорен к 7,5 годам, исполнительный директор издания Акын Аталай — к 8 годам лишения свободы. Другие сотрудники издания приговорены к срокам от 2,5 до 7,5 лет. Двое сотрудников издания были оправданы.

Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над Сабунджу, Аталаем и ведущими журналистами, проходил в Стамбуле с июля прошлого года.

В ноябре 2016 года 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда. Прокуратура Стамбула сообщила, что руководство и журналисты газеты подозреваются в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и FETO.

Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар , приговор которому суд должен вынести позднее. Прокуратура Стамбула требовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за «помощь вооруженной террористической группировке».

Турецкие власти обвиняют Гюлена и FETO в организации попытки переворота в июле 2016 года, сам Гюлен свою причастность к мятежу отрицает.