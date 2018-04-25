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Суд в Турции приговорил к тюрьме 15 журналистов оппозиционной газеты
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Суд в Турции приговорил к тюрьме 15 журналистов оппозиционной газеты 

РИА Новости 56 минут назад
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в среду телеканал NTV.
Отмечается, что Сабунджу приговорен к 7,5 годам, исполнительный директор издания Акын Аталай — к 8 годам лишения свободы. Другие сотрудники издания приговорены к срокам от 2,5 до 7,5 лет. Двое сотрудников издания были оправданы.
Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над Сабунджу, Аталаем и ведущими журналистами, проходил в Стамбуле с июля прошлого года.
В ноябре 2016 года 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда. Прокуратура Стамбула сообщила, что руководство и журналисты газеты подозреваются в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и FETO.
Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар, приговор которому суд должен вынести позднее. Прокуратура Стамбула требовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за «помощь вооруженной террористической группировке».
Турецкие власти обвиняют Гюлена и FETO в организации попытки переворота в июле 2016 года, сам Гюлен свою причастность к мятежу отрицает.
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