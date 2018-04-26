Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Краснодаре

КРАСНОДАР , 26 апреля. / ТАСС /. Неизвестные пытались вскрыть банкомат Сбербанка в Краснодаре в ночь на четверг, взорвав его, но украсть деньги им не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского отделения банка.

"Неустановленными лицами была предпринята попытка вскрытия банкомата путем подрыва. На место происшествия оперативно прибыла охранная служба, сотрудники безопасности и полиции. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в 03:00 в ночь на 26 апреля на улице Лузана в краевом центре. Деньги из банкомата украсть злоумышленникам не удалось

"Полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата", — сообщили в свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля подобный случай произошел в Динском районе, где неизвестные так же взорвали банкомат, находившийся в здании сельской администрации, однако деньги забрать не смогли.