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Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Краснодаре
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Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Краснодаре 

ТАСС 1 час назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Неизвестные пытались вскрыть банкомат Сбербанка в Краснодаре в ночь на четверг, взорвав его, но украсть деньги им не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского отделения банка.
"Неустановленными лицами была предпринята попытка вскрытия банкомата путем подрыва. На место происшествия оперативно прибыла охранная служба, сотрудники безопасности и полиции. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в 03:00 в ночь на 26 апреля на улице Лузана в краевом центре. Деньги из банкомата украсть злоумышленникам не удалось
"Полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата", — сообщили в свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля подобный случай произошел в Динском районе, где неизвестные так же взорвали банкомат, находившийся в здании сельской администрации, однако деньги забрать не смогли.
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