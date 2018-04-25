Глава СК вновь получил жалобы на врачебные ошибки во время личного приема

"К сожалению, и в этот раз поводом для обращения на личный прием к Александру Бастрыкину стали уголовные дела о ятрогенных (спровоцированных врачебными ошибками) преступлениях. Прибывшая из Ижевска женщина пожаловалась на длительное непринятие решения о возбуждении уголовного дела в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи врачами местной больницы и несвоевременным диагностированием у ее дочери заболевания, повлекшего гибель девушки", — сообщила Петренко.

По словам заявительницы, проверку начали в декабре 2017 года, однако дело возбудили лишь спустя четыре месяца. Бастрыкин поручил расследовать это дело центральному аппарату СК. Он также поручил проверить все доводы матери об отсутствии длительное время должных мер по реабилитации дочери-инвалида со стороны местного здравоохранения.

Жительница Владимирской области пожаловалась на волокиту при расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью ее дочери в медучреждении. С аналогичной жалобой обратился житель Мурома . «Бастрыкин потребовал объяснений со стороны следователей, в производстве которых находились материалы, и принятия руководством следственных органов мер к завершению предварительного следствия и установления истиной картины по изложенным фактам, заверив, что каждый случай будет тщательно проанализирован», — сообщила Петренко.

К главе СК также обратился мужчина, у которого погиб 22-летний сына в ДТП в Пермском крае . Уголовное дело органы полиции не возбуждали более года, а после возбуждения неоднократно прекращали, из дела исчезли вещественные доказательства. Дело передали в СК, а после личного приема Бастрыкин поручил его расследование центральному аппарату.