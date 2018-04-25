Качканарский завод выплатил рабочим 12 миллионов рублей и теперь получит за это вертолёт

Следователи, приставы и сотрудники прокуратуры добились полной выплаты зарплат сотрудникам качканарского завода «Металлист». Всего с ноября 2017 года руководство предприятия задолжало рабочим свыше 50 миллионов рублей, и ещё более 100 миллионов рублей налогов и сборов. Сегодня в Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что долги по зарплате перед рабочими завода погашены полностью: на счета людей перечислены оставшиеся 12 миллионов рублей.

— Сегодня руководством ОАО «Металлист» перечислено порядка 12 миллионов рублей на расчётные счета рабочих предприятия в счёт погашения оставшейся суммы задолженности по зарплате, — сообщили в Следственном комитете.

На данный момент людям никто ничего не должен, но виновные всё равно понесут наказание. В отношении ОАО «Металлист» продолжает вестись следствие по статье 145.1 ч.2 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). За время расследования работникам уже было выплачено около 53 миллионов рублей, а у предприятия арестовали имущество, в том числе вертолёт Robinson R44. Теперь его должны вернуть руководству предприятия, так как вертолёт был арестован не навсегда, а лишь до полного погашения задолженности.