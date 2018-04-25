Полиция Москвы будет пресекать нарушения порядка на майских праздниках

Московская полиция будет пресекать любые нарушения общественного порядка во время майских праздников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

"В городе Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию праздника Весны и Труда. Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов ", — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в случае проведения несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото— и видеосъемка их участников. В дальнейшем их действия будут оцениваться с правовой точки зрения, и в случае установления противоправных деяний они будут привлечены к ответственности.

"Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Росгвардии и народных дружин будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан", — отметили в МВД.