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Полиция Москвы будет пресекать нарушения порядка на майских праздниках
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Полиция Москвы будет пресекать нарушения порядка на майских праздниках 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Московская полиция будет пресекать любые нарушения общественного порядка во время майских праздников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
"В городе Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию праздника Весны и Труда. Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, в случае проведения несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото— и видеосъемка их участников. В дальнейшем их действия будут оцениваться с правовой точки зрения, и в случае установления противоправных деяний они будут привлечены к ответственности.
"Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Росгвардии и народных дружин будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан", — отметили в МВД.
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