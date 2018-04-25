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Под Саратовом осудили граждан Таджикистана и россиян за торговлю оружием
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Под Саратовом осудили граждан Таджикистана и россиян за торговлю оружием 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил трех местных жителей и двух граждан Таджикистана к лишению свободы на срок от двух с половиной до шести лет по обвинению в незаконной торговле оружием, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в областном УФСБ сообщили, что в Саратовской области в начале 2017 года задержали двоих граждан Таджикистана и троих местных жителей при попытке незаконной продажи оружия в ходе проверочной закупки. По данным ФСБ, у фигурантов дела изъяли самодельно изготовленный пистолет калибра девять миллиметров, патроны к нему и четыре гранаты Ф-1 с запалами, пистолет барабанного типа, 65 патронов и самодельно изготовленные комплектующие к револьверам. Иностранцы и один россиянин находились под стражей, еще двое фигурантов оставались под подпиской о невыезде.
"Трем фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, двум другим — четыре и шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Суд признал всех пятерых участников группы виновными по статьям УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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