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На Южном Урале передано в суд дело жителя Узбекистана, который поджёг семью
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На Южном Урале передано в суд дело жителя Узбекистана, который поджёг семью 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Следственное управление по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, который поджёг свою сожительницу и её шестилетнего сына. От ожогов ребёнок скончался.
Обвиняемый — житель Узбекистана, который приехал в Россию несколько лет назад. В Кыштыме он познакомился с женщиной.
По версии следствия, в марте 2017 года мужчина поссорился со своей сожительницей, облил себя и её бензином и поджёг. В доме вспыхнул пожар, в котором пострадал ещё и шестилетний сын женщины. Все трое были доставлены в больницу. От полученных ожогов ребенок скончался, взрослых врачи смогли спасти.
— Житель Узбекистана обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый находился на территории России с просроченным разрешением. В связи с этим начальнику ОМВД «Кыштымский» внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.
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