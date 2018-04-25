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В Сосновом Бору задержали шестерых наркоторговцев
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В Сосновом Бору задержали шестерых наркоторговцев 

Ivyborg.ru 22 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Полицейские Ленинградской области задержали шестерых участников организованной группы, специализировавшейся на незаконном сбыте растительных наркотиков в Сосновом Бору.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения ГУ МВД России «Гром» пресекли деятельность организованной группы наркоторговцев Соснового Бора. Одновременно по разным адресам правоохранители задержали шестерых жителей города, их возраст варьируется от 24 до 30 лет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержанные граждане осуществляли сбыт наркотического средства «гашиш» через разветвленную сеть сбытчиков.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли различные виды наркотиков (гашиш, марихуана, кокаин) и сильнодействующие психотропные вещества.
Возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков).
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