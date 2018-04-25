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В Крыму поймали серийных автоворов
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В Крыму поймали серийных автоворов 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Белогорском районе полицейские задержали двух молодых крымчан, подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленники крали колеса, аккумуляторы, автомагнитолы и номерные знаки.
Задержанные рассказали, что совершали все кражи по ночам, имущество сбывали на местных станциях шиномантажа либо частным лицам. Похищенные номерные знаки они крепили на свои машины во время совершения краж.
Следственное отделение ОМВД России по Белогорскому району возбудило уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Суд избрал меру пресечения в отношении задержанных: один из них находится под домашним арестом, другой — под подпиской о невыезде.
В настоящее время проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Крым.
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