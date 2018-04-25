Суд оставил в СИЗО обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича , обвиняемого в мошенничестве при строительстве столичных жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил постановление Тверского суда без изменений", — сказал представитель суда.

Ранее Тверской суд Москвы продлил Пинкевичу меру пресечения на срок до 12 июля.

Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, руководством компании-застройщика — комбината хлебопродуктов «Настюша» — мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по 6-й Радиальной улице. В результате обманутыми оказались более 6 тыс. дольщиков.

Пинкевич был взят под стражу в августе 2017 года.