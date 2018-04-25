Главу территориального избиркома в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Руководитель территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Петербурга Андрей Пономарев задержан по подозрению в мошенничестве. Приморский районный суд города продлил срок задержания Пономарева на 72 часа, сказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петребурга.

"Андрей Пономарев сегодня был доставлен в Приморский районный суд для избрания меры пресечения. Суд продлил срок задержания на 72 часа", — сказали в пресс-службе, отметив, что уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу ТАСС не смогли предоставить оперативный комментарий о задержании и причине возбуждения дела.

Пономарев был учредителем компании «Аллегория права», но в прошлом году передал свою долю. Сейчас, по информации Единого государственного реестра юрлиц, фирма, которая работает в сфере правовой и бухгалтерской деятельности, принадлежит Оксане Кейн, которая, судя по информации из ЕГРЮЛ, занимается торговлей одежды, косметикой и обувью.