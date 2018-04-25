В Калининграде полицейские раскрыли кражу иконы 1812 года

Вскоре имущество будет возвращено владелице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, 41-летний ранее судимый уроженец города Немана в январе 2018 года обокрал свою сожительницу, забрал у нее почти 13 тысяч евро. Из соседнего дома он вынес старинную икону. После он стал скрываться, но полицейским удалось его найти.

К этому времени подозреваемый уже жил с другой женщиной. На украденные деньги он делал ремонт в ее квартире, делал дорогие подарки. Но когда деньги кончились, новая подруга выгнала его из дома. Тогда мужчина и решился продать икону. Перекупщики оценили ее в 300 тысяч рублей.

« Полицейские изъяли у подозреваемого икону. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста на имущество — мебель и бытовую технику, которую он приобретал на похищенные деньги Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим тяжким имущественным преступлениям», — сообщили в полиции.

Расследование уголовных дел продолжается.