Ещё
В Калининграде полицейские раскрыли кражу иконы 1812 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде полицейские раскрыли кражу иконы 1812 года 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Вскоре имущество будет возвращено владелице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии следствия, 41-летний ранее судимый уроженец города Немана в январе 2018 года обокрал свою сожительницу, забрал у нее почти 13 тысяч евро. Из соседнего дома он вынес старинную икону. После он стал скрываться, но полицейским удалось его найти.
К этому времени подозреваемый уже жил с другой женщиной. На украденные деньги он делал ремонт в ее квартире, делал дорогие подарки. Но когда деньги кончились, новая подруга выгнала его из дома. Тогда мужчина и решился продать икону. Перекупщики оценили ее в 300 тысяч рублей.
« Полицейские изъяли у подозреваемого икону. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста на имущество — мебель и бытовую технику, которую он приобретал на похищенные деньги Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим тяжким имущественным преступлениям», — сообщили в полиции.
Расследование уголовных дел продолжается.
АиФ: последние новости
В Калининградской области раскрыта кража пяти банок варенья Директор калининградского МУПа за взятку в 300 тысяч сел в тюрьму на 7 лет Чиновника из Славска подозревают в присвоении муниципальных квартир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции328
Россия доказала очередную ложь США157
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева186
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью169
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение