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Суд в Казани арестовал членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
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Суд в Казани арестовал членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения 14 членам террористической оранизации «Партия исламского освобождения Хизб ут-Тахрир аль-Ислами *.
«ФедералПресс» напоминает, что исламисты были задержаны 24 апреля. Обыски силовики провели сразу по нескольким адресам, по информации пресс-службы регионального УФСБ, у задержанных нашли экстремистскую литературу и отчеты о вербовке новых членов.
Расследование уголовного дела по ч.1, 2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) сейчас продолжается.
«При решении вопроса об избрании меры пресечения суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также доводы следовател о том, что находясь на свободе они могут уничтожить доказательства претсупления», — пояснили в Вахитовском суде столицы Татарстана.
*Деятельность организации апрещена в России по решению Верховного суда Российской Федерации.
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