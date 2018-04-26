Суд в Казани арестовал членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

«ФедералПресс» напоминает, что исламисты были задержаны 24 апреля. Обыски силовики провели сразу по нескольким адресам, по информации пресс-службы регионального УФСБ, у задержанных нашли экстремистскую литературу и отчеты о вербовке новых членов.

Расследование уголовного дела по ч.1, 2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) сейчас продолжается.

«При решении вопроса об избрании меры пресечения суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также доводы следовател о том, что находясь на свободе они могут уничтожить доказательства претсупления», — пояснили в Вахитовском суде столицы Татарстана