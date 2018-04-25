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Женщина зарезала надоедливого любовника в Архангельской области
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Женщина зарезала надоедливого любовника в Архангельской области 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Архангельской области зарезала сожителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры региона.
Нетрезвая женщина взяла нож и без сожаления воткнула его в грудь сожителя. Она совершила преступление, чтобы избавиться от надоедливого любовника. Убийцу приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
В Иркутской области ранее судимый 20‐летний слесарь напал на несовершеннолетнюю жену, а затем убил ее родных. По словам мужчины, он сделал это из ревности.
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