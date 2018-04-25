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Жителя Омска осудили на 11 лет за убийство возлюбленной
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Жителя Омска осудили на 11 лет за убийство возлюбленной 

360tv.ru 1 час назад
Советский районный суд приговорил жителя Омска к 11 годам колонии за убийство своей сожительницы. Об этом сообщило издание Gorod55.ru.
Как установил суд, мужчина убил девушку, нанеся ей 18 ножевых ранений в область шеи, лица, спины и плеча. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте. По словам мужчины, его сожительница часто говорила о том, что не хочет жить, так как у пары не было жилья и работы. Подсудимый утверждал, что в день убийства они с девушкой выпили много алкоголя, и она нанесла ему несколько ударов ножом в шею, после чего передала нож ему, намекая на то, что мужчина должен сделать то же самое с ней. Подсудимый был уверен, что они умрут вместе.
Однако в ходе следствия выяснилось, что мужчина разозлился и нанес сожительнице удары ножом, которая вовсе не собиралась уходить из жизни. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел эти обстоятельства и назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Решение суда попытались оспорить, однако приговор оставили без изменения.
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