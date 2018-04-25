«У меня немеют ноги»: в Самаре подполковника ФСБ Гудованого оставили под стражей

Подполковник ФСБ Сергей Гудованый, обвиняемый в получении взятки, пробудет под стражей до 10 июня. Такое решение в среду, 25 апреля, принял Самарский районный суд.

Это уже второе подобное заседание. Впервые суд арестовал мужчину и его предполагаемого подельника 12 апреля. Но защита силовика обжаловала арест. Областной суд пошел навстречу обвиняемому и назначил новое рассмотрение ходатайства следствия о выборе меры пресечения.

Сергей Гудованый

Во время процесса Сергей Гудованый рассказал о состоянии своего здоровья.

— У меня травма спины и контузия. Плохо слышу, идет сукровица. Ноги немеют, тяжело вставать с кровати, — рассказал Сергей Гудованый. — Прошу домашний арест. Потому что мое здоровье находится под угрозой. Один день содержания под стражей равен неделе в горячей точке.

Но доводы следователя о том, что мужчина может повлиять на свидетелей, уничтожить или сфабриковать доказательства, оказались сильнее. Суд заключил обвиняемого под стражу.

Правоохранители задержали замначальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева по материалам управления собственной безопасности УФСБ по 63-му региону. По версии следствия, сотрудники регионального управления ФСБ получили свыше 2,5 миллиона рублей от руководства коммерческой фирмы.

В обмен на вознаграждение начальство просило закрыть глаза на нарушения в деятельности принадлежащих им перевалочных баз нефти на территории Самарской области. Деньги перевели через банк на счета подконтрольной организации.