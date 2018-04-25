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«У меня немеют ноги»: в Самаре подполковника ФСБ Гудованого оставили под стражей
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«У меня немеют ноги»: в Самаре подполковника ФСБ Гудованого оставили под стражей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Подполковник ФСБ Сергей Гудованый, обвиняемый в получении взятки, пробудет под стражей до 10 июня. Такое решение в среду, 25 апреля, принял Самарский районный суд.
Это уже второе подобное заседание. Впервые суд арестовал мужчину и его предполагаемого подельника 12 апреля. Но защита силовика обжаловала арест. Областной суд пошел навстречу обвиняемому и назначил новое рассмотрение ходатайства следствия о выборе меры пресечения.
Сергей Гудованый
Во время процесса Сергей Гудованый рассказал о состоянии своего здоровья.
— У меня травма спины и контузия. Плохо слышу, идет сукровица. Ноги немеют, тяжело вставать с кровати, — рассказал Сергей Гудованый. — Прошу домашний арест. Потому что мое здоровье находится под угрозой. Один день содержания под стражей равен неделе в горячей точке.
Но доводы следователя о том, что мужчина может повлиять на свидетелей, уничтожить или сфабриковать доказательства, оказались сильнее. Суд заключил обвиняемого под стражу.
Правоохранители задержали замначальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева по материалам управления собственной безопасности УФСБ по 63-му региону. По версии следствия, сотрудники регионального управления ФСБ получили свыше 2,5 миллиона рублей от руководства коммерческой фирмы.
В обмен на вознаграждение начальство просило закрыть глаза на нарушения в деятельности принадлежащих им перевалочных баз нефти на территории Самарской области. Деньги перевели через банк на счета подконтрольной организации.
В деле фигурируют еще несколько человек, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, — это Сергей Булатов, Алексей Пашкевич и известный в Самаре ресторатор Станислав Горчаков.
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