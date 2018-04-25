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Выступавшая против татарского языка Ольга Зиятдинова арестована — СМИ
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Выступавшая против татарского языка Ольга Зиятдинова арестована — СМИ 

Казанский репортер 1 час назад
Советский районный суд Казани арестовал Ольгу Зиятдинову по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего совершеннолетия, сообщают «Idel. Реалии» со ссылкой на собственные источники в. В то же время, уточняется, в суде подтвердили лишь факт слушаний в отношении Зиятдиновой по статье 135 УК РФ (развратные действия). Итоги заседания не оглашают, поскольку оно проходило в закрытом режиме. Ольга Зиятдинова ранее потребовала компенсацию морального вреда, заявив, что ее сына принуждали изучать татарский язык. Иск в суде был удовлетворен частично. В феврале этого года СУ СКР по РТ возбудило уголовное дело в связи с опубликованными в социальной сети «Вконтакте» комментариями, оскорбляющими татар. Обыск в рамках расследования уголовного дела провели в квартире Зиятдиновой.
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