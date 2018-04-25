Ещё
Европейский суд присудил мэру Рыбинска 2100 евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейский суд присудил мэру Рыбинска 2100 евро 

BFM.RU 1 час назад
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего мэра Рыбинска, экс-директора НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина на необоснованно длительное содержание под стражей в период предварительного следствия по уголовному делу и постановил выплатить ему компенсацию в размере 2100 евро. Об этом Business FM сообщил его адвокат Рубен Маркарьян.
«Ласточкин находился в СИЗО почти два года, срок содержания под стражей ему «однотипно» продлевали суды: Кировский районный суд Рыбинска, суд Ярославской области, Басманный суд города Москвы, Московский городской суд», — сказал он.
По словам защитника, ЕСПЧ, удовлетворяя жалобу, поданную защитой Ласточкина еще в январе 2015 года, постановил, что российскими судами нарушен параграф 3 статьи 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «В ней говорится, что каждый заключенный под стражу имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда, — пояснил защитник. — Россия обязана выплатить Юрию Ласточкину денежную компенсацию в размере 2100 евро».
2 сентября 2015 года Рыбинский городской суд признал бывшего гендиректора НПО «Сатурн», экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Он был осужден на восемь с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в 140 млн рублей. 23 апреля 2018 года экс-мэр Рыбинска Ласточкин, один из главных создателей реактивных двигателей к российским самолетам, надводным судам и крылатым ракетам «Калибр», отметил свой 53-й день рождения, находясь на усиленном режиме содержания в колонии строгого режима города Бежецк.
BFM.RU: последние новости
Главного экономиста Центробанка заподозрили в крупном вымогательстве Сергей Хачатуров утверждает, что не мог похитить сам у себя миллиард рублей Арестован младший брат экс-главы «Росгосстраха»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции330
Россия доказала очередную ложь США174
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева189
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение