Европейский суд присудил мэру Рыбинска 2100 евро 

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего мэра Рыбинска, экс-директора НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина на необоснованно длительное содержание под стражей в период предварительного следствия по уголовному делу и постановил выплатить ему компенсацию в размере 2100 евро. Об этом Business FM сообщил его адвокат Рубен Маркарьян.
«Ласточкин находился в СИЗО почти два года, срок содержания под стражей ему «однотипно» продлевали суды: Кировский районный суд Рыбинска, суд Ярославской области, Басманный суд города Москвы, Московский городской суд», — сказал он.
По словам защитника, ЕСПЧ, удовлетворяя жалобу, поданную защитой Ласточкина еще в январе 2015 года, постановил, что российскими судами нарушен параграф 3 статьи 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «В ней говорится, что каждый заключенный под стражу имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда, — пояснил защитник. — Россия обязана выплатить Юрию Ласточкину денежную компенсацию в размере 2100 евро».
2 сентября 2015 года Рыбинский городской суд признал бывшего гендиректора НПО «Сатурн», экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Он был осужден на восемь с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в 140 млн рублей. 23 апреля 2018 года экс-мэр Рыбинска Ласточкин, один из главных создателей реактивных двигателей к российским самолетам, надводным судам и крылатым ракетам «Калибр», отметил свой 53-й день рождения, находясь на усиленном режиме содержания в колонии строгого режима города Бежецк.