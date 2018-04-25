Уголовное дело по факту регистрации фирмы на подставное лицо возбудили в Орехово‑Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Орехово-Зуевская городская прокуратура провела проверку соблюдения на поднадзорной территории законодательства о регистрации юридических лиц. Было установлено, что в 2017 году в городском округе Орехово-Зуево было зарегистрировано юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью.

«Опрошенный в ходе прокурорской проверки гражданин, числившийся учредителем и руководителем коммерческой фирмы, пояснил, что заявление о государственной регистрации организации было подано им за денежное вознаграждение, какого-либо отношения к ее деятельности он не имеет. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело», — отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Ход расследования уголовного дела находится в Орехово-Зуевской городской прокуратуре на контроле.