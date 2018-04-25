Мужчина по ошибке застрелил товарища вместо гуся 

В Ярославской области местный житель во время охоты случайно застрелил своего друга‐москвича. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу СК региона.
В гости к жителю Ярославской области приехал друг из Москвы. Приятели решили пойти на охоту, пострелять в гусей. В лесу местный житель увидел стаю птиц, прицелился и выстрелил. Однако пуля попала в его гостя. От полученного ранения москвич скончался.
Горе-охотник
обратился в полицию и рассказал о случившемся. В отношении мужчины завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.