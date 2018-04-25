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Уголовник украл у пенсионерки семь тысяч рублей
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Уголовник украл у пенсионерки семь тысяч рублей 

360tv.ru 1 час назад
Ранее судимый мужчина ограбил пожилую женщину в республике Башкирия. Преступника приговорили к тюремному заключению с учетом уголовного срока, который он не отсидел за прошлое преступление. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Вооруженный грабитель ночью 22 сентября 2017 года проник в дом к пенсионерке и похитил у нее семь тысяч рублей. Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Преступник признал свою вину частично. По решению суда его приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима.
В Краснодарском крае неизвестный напал на местную жительницу и украл у нее золотое кольцо с бриллиантом. Задержать грабителя помог знакомый потерпевшей.
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