Мужчину осудили на 13 лет за жестокое убийство в Севастополе

Житель Севастополя напал с ножом на знакомых, с которыми отмечал новогодние праздники. Мужчину приговорили к тюремному заключению, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Севастополю.

Нетрезвый житель Севастополя поссорился с женой в январе 2017 года на территории садового товарищества «Металлист». Знакомый супругов попытался примирить их, но агрессивный мужчина применил физическую силу и несколько раз ударил его ножом. Второму пострадавшему, который также вмешался в конфликт, удалось выжить. Он получил

колото-резаные

раны шеи и груди.