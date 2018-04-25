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Мужчину осудили на 13 лет за жестокое убийство в Севастополе
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Мужчину осудили на 13 лет за жестокое убийство в Севастополе 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Севастополя напал с ножом на знакомых, с которыми отмечал новогодние праздники. Мужчину приговорили к тюремному заключению, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Севастополю.
Нетрезвый житель Севастополя поссорился с женой в январе 2017 года на территории садового товарищества «Металлист». Знакомый супругов попытался примирить их, но агрессивный мужчина применил физическую силу и несколько раз ударил его ножом. Второму пострадавшему, который также вмешался в конфликт, удалось выжить. Он получил
колото-резаные
раны шеи и груди.
Преступника приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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