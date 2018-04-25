Депутата кстовской думы заподозрили в злоупотреблениях с платежами жителей за тепло

По версии следствия, с января по июнь 2015 года подозреваемый перечислял денежные средства, поступавшие от жителей многоквартирных домов в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения на иные цели, связанные с деятельностью компании, а также для оплаты взносов по личному кредиту. Тем самым, подозреваемый причинил ущерб на сумму не менее 460 тыс. рублей.

«Противоправные действия недобросовестных руководителей управляющих компаний, которые собирают с жителей плату за отопление и горячую воду и используют эти средства для иных целей, вызывают серьезные опасения. Мы намерены продолжить работу с данной категорией должников, используя все методы, предусмотренные действующим законодательством. Жителям многоквартирных домов настоятельно рекомендуем также контролировать деятельность выбранных ими управляющих компаний и ТСЖ», — сказал директор нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров , которые приводятся на сайте компании.

Отмечается, что в 2017–2018 годах по заявлениям компании ПАО «Т Плюс» в другом городе Нижегородской области, где работает филиал, — Дзержинске — возбуждены три уголовных дела в отношении недобросовестных руководителей УК и ТСЖ.

Фото: городкстово.рф.