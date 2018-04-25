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Депутата кстовской думы заподозрили в злоупотреблениях с платежами жителей за тепло
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Депутата кстовской думы заподозрили в злоупотреблениях с платежами жителей за тепло 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы города Кстово, бывшего директора управляющей компании ООО «Альфа» Владимира Байдукова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, с января по июнь 2015 года подозреваемый перечислял денежные средства, поступавшие от жителей многоквартирных домов в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения на иные цели, связанные с деятельностью компании, а также для оплаты взносов по личному кредиту. Тем самым, подозреваемый причинил ущерб на сумму не менее 460 тыс. рублей.
Речь идет о причинении ущерба ресурсоснабжающей компании — ПАО «Т Плюс».
«Противоправные действия недобросовестных руководителей управляющих компаний, которые собирают с жителей плату за отопление и горячую воду и используют эти средства для иных целей, вызывают серьезные опасения. Мы намерены продолжить работу с данной категорией должников, используя все методы, предусмотренные действующим законодательством. Жителям многоквартирных домов настоятельно рекомендуем также контролировать деятельность выбранных ими управляющих компаний и ТСЖ», — сказал директор нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров, которые приводятся на сайте компании.
Отмечается, что в 2017–2018 годах по заявлениям компании ПАО «Т Плюс» в другом городе Нижегородской области, где работает филиал, — Дзержинске — возбуждены три уголовных дела в отношении недобросовестных руководителей УК и ТСЖ.
Фото: городкстово.рф.
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